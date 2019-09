© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Nkoulou si sta allenando a parte, ma secondo Tuttosport ben presto sarà reintegrato in gruppo. Dopo la promessa di cessione alla Roma non mantenuta, il centrale ha litigato con la società. Però il suo valore è importante, Walter Mazzarri vorrebbe utilizzarlo in campo. Così l'affare potrebbe risolversi nei prossimi giorni. Come? Con le scuse da parte dell'ex Olympique Marsiglia, prima del reintegro e della convocazione prevista per la sfida con il Lecce. Nel prossimo match, dunque, ci sarà anche lui ma non da titolare - si legge. Per quello ci vorrà ancora un po' di tempo.