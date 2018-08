Torino, no al Nizza per Niang. Samp in vantaggio sul Genoa

© foto di Imago/Image Sport

Il Torino attende l'offerta giusta per lasciar partire M'Baye Niang (23). Il Nizza ha chiesto l'ex Milan in prestito, ma il club di Urbano Cairo tratta soltanto una cessione a titolo definitivo. Il Bordeaux ci sta provando, così come la Sampdoria e il Genoa che punta al ritorno dell'ex rossonero. Tuttavia, tra le due genovesi, è la formazione blucerchiata ad avere maggiori chance di prelevare il franco-senegalese. Lo scrive Tuttosport in edicola.