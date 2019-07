© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel tratteggiare la situazione di Andrea Belotti, attaccante del Torino, il quotidiano Tuttosport racconta anche un retroscena di calciomercato legato ad una proposta fatta pervenire al presidente Cairo dal West Ham, alla ricerca di un attaccante di peso per sostituire Arnautovic, partito verso la Cina, e puntare ad un posto in Europa. Offerta da 60 milioni arrivata da Londra, alla quale il numero uno granata ha risposto molto semplicemente che il giocatore non è in vendita.