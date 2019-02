© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Cutrone. Un altro profilo che interessa la Torino per l'attacco è quello di Andrea Petagna, 23 anni, alla Spal in prestito dall'Atalanta. Il suo ottimo rendimento in zona gol (10 gol in campionato più uno in Coppa Italia) sta facendo aumentare il valore del suo cartellino, ma molto dipenderà dalla salvezza della squadra. Il giocatore però - sottolinea Tuttosport - intriga il tecnico Mazzarri.