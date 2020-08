Torino, non solo i pupilli di Giampaolo

vedi letture

Oltre ai pupilli di Giampaolo, che stanno imperversando in questa prima fase di mercato per il Torino, i granata proseguono le loro trattative pescando in giro per l’Italia e per l’Europa le occasioni più interessanti. È il caso di Barak, in uscita dall’Udinese ed obiettivo dichiarato del club diretto da Vagnati. A lato del centrocampista in forza ai friulani, prosegue la ricerca di un regista: nomi caldi sono quelli di Lucas Biglia attualmente svincolato e di Torreira con il quale Giampaolo è già entrato in contatto nel tentativo di convincerlo ad accettare la sfida granata. Sul fronte Sudamericano, invece, attenzione al 2000 dell’Argentinos Juniors Fausto Vera.