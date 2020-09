Torino, non solo il centrocampo tra i reparti caldi

vedi letture

Non solo centrocampo per il Torino, che monitora con attenzione anche il mercato in difesa ed in attacco. Per la retroguardia il nome più apprezzato è quello di Andersen, ben conosciuto da Giampaolo durante la comune esperienza alla Sampdoria ed attualmente in forza al Lione. Urbano Cairo e Davide Vagnati dovranno comunque procedere a qualche cessione prima di portare avanti una trattativa concreta in tale senso, il nome di Izzo resta tra i maggiori indiziati visto il grande apprezzamento riscontrato.

Davanti resta sempre da monitorare la situazione legata ad Andrea Petagna: Vagnati ha scommesso sul neo attaccante del Napoli dandogli spazio alla Spal e potrebbe puntare su di lui anche in chiave Torino. Ovviamente a patto che ci siano delle uscite in quel reparto.