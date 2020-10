Torino, non solo Joao Mario: per l'attacco idea Slimani del Leicester

Non soltanto l'idea Joao Mario per il Torino. Il club granata, infatti, va cercando rinforzi per il proprio reparto offensivo, in particolare negli attaccanti centrali, e l'ultimo nome che sta valutando la dirigenza della società piemontese è quello di Islam Slimani, potente centravanti di proprietà del Leicester.