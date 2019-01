Torino, non solo Lazzari: nel mirino Borja e Bolingoli-Mbombo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Manuel Lazzari per le corsie laterali del Torino in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club granata sta infatti seguendo anche Cristian Borja, di proprietà dei messicani del Toluca, e Boli Bolingoli-Mbombo, terzino sinistro del Rapid Vienna. La valutazione dei due giocatori si aggira tra i 4 e i 5 milioni di euro.