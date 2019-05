© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Adem Ljajic, anche Danilo Avelar lascerà definitivamente il Torino. Come riferito da Sky Sport, infatti, il Corinthians ha deciso di riscattare il terzino, esercitando il suo diritto, dopo il prestito. Costo dell'operazione: due milioni di euro, che a breve finiranno nelle case del club granata. E così il brasiliano saluta la Serie A, per davvero.