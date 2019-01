Torino, non solo Mitrita: per il centrocampo si continua a seguire Maher

© foto di Federico Gaetano

L'addio di Roberto Soriano ha aperto una voragine nel centrocampo del Torino, che ora è alla ricerca di un elemento di qualità per dare fantasia alla manovra e in grado di far ragionare la squadra nei momenti più complicati. Come riporta Tuttosport, oltre al nome di Mitrita, che è emerso nella giornata di ieri, il club del presidente Cairo continua a seguire Adam Maher, 25enne centrocampista offensivo in forza all'AZ Alkmaar. Carattere difficile, si è ritrovato dopo alcuni anni turbolenti ed è pronto al grande salto.