Torino, non solo salvezza: Longo contro D'Aversa è una sfida anche per la panchina

Longo sabato sera guiderà il Torino contro il Parma con l'intenzione di allontanare la zona rossa della classifica ma anche per tenere lontano dalla propria panchina Roberto D'Aversa, attuale tecnico degli emiliani che è tra i candidati per sostituire proprio l'allenatore granata insieme al favorito Giampaolo e a Ivan Juric. Davanti agli occhi interessati di Vagnati e soprattutto di Cairo, dovrà riuscire a superare il rivale per non aggiungere dubbi sul proprio futuro già in bilico. A riportarlo è Tuttosport.