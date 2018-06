Torino, non solo Sarr: Verissimo e Zaza le priorità dei granata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre a Bouna Sarr dell'Olympique Marsiglia per il centrocampo, il Torino continua a lavorare su altri due obiettivi. Secondo Tuttosport oggi in edicola, infatti, resta in piedi la trattativa per Lucas Verissimo del Santos: la società paulista ha preso tempo prima di rispondere all'offerta da 6,5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Per l'attacco, invece, il preferito è Simone Zaza del Valencia: l'assalto dopo l'addio di M'Baye Niang.