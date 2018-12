Torino, novità in difesa: uno tra Lyanco e Bremer in partenza, piace Bani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità in arrivo per la difesa del Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, almeno uno tra Lyanco e Bremer potrebbe partire a gennaio, in prestito per "farsi le ossa". Al posto del partente, occhi su Mattia Bani del Chievo: piace anche a Bologna e Sassuolo, è valutato attorno ai 4,5 milioni di euro, il Toro ci pensa.