Torino, nuova puntata della rincorsa a Torreira: richieste in difesa

Inizia una nuova settimana e con essa prosegue la rincorsa a Torreira da parte del Torino. L’uruguaiano, per quanto complicato da raggiungere, resta in cima alla hit parade delle richieste di Marco Giampaolo per il ruolo di regista, ed il lavoro diplomatico del direttore sportivo Davide Vagnati con l’Arsenal mira ad abbassare le pretese economiche dei Gunners per regalare al tecnico il suo pupillo. Da sistemare anche la questione relativa alle uscite, specie in difesa: da una parte Djidji, corteggiato dallo Spezia e prossimo al trasferimento in Liguria, dall’altro Armando Izzo: il centrale è tra i gioielli più preziosi della collezione di Cairo ed è contraddistinto da una valutazione importante. Gli abboccamenti con i tanti club interessati non hanno ancora portato ad offerte concrete.