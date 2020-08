Torino, nuovi contatti col Bologna per la cessione di Lyanco. No allo Sporting, c'è anche il Napoli

vedi letture

Nuovi contatti tra Torino e Bologna per Lyanco. Come riporta Sky Sport, i rossoblù spingono per riportare il difensore brasiliano agli ordini di mister Mihajlovic e, nel frattempo, i granata hanno declinato un'offerta pervenuta dallo Sporting CP (6 milioni per il 50% del cartellino).

Trattativa in corso tra Torino e Bologna, con valutazione tra i 12 e i 15 milioni di euro, anche se nei confronti del classe '97 va registrato pure l'interesse del Napoli di Gattuso.