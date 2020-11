Torino, nuovi contatti con Torreira: con il suo ok Vagnati tratterà con Arsenal e Atletico

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Torino Vagnati prenderà contatto con gli agenti di Lucas Torreira per provare a incassare una via libera in caso di nuovo cambio di maglia dopo il fallimento del prestito all'Atletico Madrid. Se arriverà l'ok dell'entourage dell'uruguaiano, i dirigenti granata parleranno con i Colchoneros e ovviamente con l'Arsenal, provando a strappare il prestito con diritto di riscatto del regista ex Sampdoria. Vagnati spiegherà agli inglesi che un prestito alla corte di un allenatore come Giampaolo, che conosce benissimo il calciatore, potrebbe rivalutare un capitale che attualmente è destinato a crollare restando in panchina. A riportarlo è Tuttosport.