Torino, nuovo progetto al via: la concorrenza per due obiettivi

L’addio di Moreno Longo ufficializzato dal l’ormai ex tecnico del Torino in conferenza stampa, apre la strada al futuro dei granata targato Giampaolo. Il new deal di Urbano Cairo e Davide Vagnati sarà dunque legato alla costruzione di un progetto tecnico adeguato per le caratteristiche tattiche del nuovo allenatore e per questo motivo diverse pedine sono già state mosse. La Lazio e la Fiorentina insidiano il Torino nella corsa a Momo Fares, così come è folta la concorrenza per scrivere la prossima destinazione di Bonaventura dopo l’addio al Milan. Il Torino non ha mollato la presa, ma per iniziare con il botto il nuovo progetto serve accelerare fin da subito.