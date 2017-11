Torino, Obi: “Saremo più forti col rientro degli infortunati”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joel Obi (26) parla del momento attraversato dal Torino, dopo il pari contro l'Inter durante la sosta per le Nazionali. “Sicuramente con tutti i calciatori a disposizione saremo ancora più forti e competitivi, la squadra sarà più forte. Questo è importante per noi”, le parole dell'ex Inter che ha poi proseguito: “Infortuni? Bisogna tornare come prima, purtroppo possono capitare. Qualcuno come me ha più sfortuna in tal senso, ma questo non deve frenarmi”, le parole del centrocampista attraverso Torino Channel.