Torino, Obi: "Inizio a stare bene e sono contento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A segno oggi nel rotondo 3-0 con cui i granata hanno battuto il Sassuolo alla prima stagionale in campionato davanti ai propri tifosi, Joel Obi ha così commentato a fine partita: "Inizio a star bene e sono contento. Con la squadra stiamo cercando di fare il massimo per portare a casa il risultato e oggi ci siamo riusciti. In casa riusciamo a dare sempre qualcosa in più anche grazie al supporto dei nostri incredibili tifosi. Gran parte di noi si conosce ormai da più di un anno e gli automatismi sono più fluidi, riusciamo a portare in campo quello che ci chiede il mister. Siamo una squadra solida e lavoriamo sereni. Rincon? Si è subito ambientato e ci sta dando una grossa mano. Ora spero di continuare a stare bene come in questo periodo per poter aiutare ancor di più la squadra."