Torino, obiettivo Biraghi per la corsia sinistra: offerto Barreca

Fiorentina e Torino lavorano ad un possibile scambio sulla corsia mancina. Come riporta Il QS-La Nazione infatti, il club granata avrebbe chiesto alla Fiorentina Cristiano Biraghi. Per l'ex Pescara il Toro è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Antonio Barreca, terzino sinistro classe '95 che in questa stagione ha giocato davvero poco in granata.