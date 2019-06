© foto di Federico Gaetano

Il Torino lavora per un colpo a centrocampo, e l’obiettivo dichiarato corrisponde al profilo di Rade Krunic. Il centrocampista dell’Empoli è nel mirino anche del Genoa, ma i granata spingono per sorpassare la concorrenza e portare il giocatore all’ombra della Mole. Prossime ore decisive, così come sarà importante comprendere se i granata entreranno nella corsa a Daniel Bessa. Il centrocampista dell’Hellas non verrà riscattato dal Genoa, ed i granata restano una pista plausibile per l’italo brasiliano.