Torino, occhi in casa Marsiglia: Sarr e Ocampos gli obiettivi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Marsiglia potrebbe vincere l’Europa League nella finalissima di Lione contro l'Atletico Madrid, mentre il Torino guarda proprio tra le file della squadra di Rudi Garcia per rinforzare la rosa di Walter Mazzarri. Tuttosport fa sapere che emissari granata hanno seguito la semifinale di ritorno tra il Salisburgo e il Marsiglia per Bouna Sarr (26) e Lucas Ocampos (23), annotando sul taccuino le prestazioni dell’esterno difensivo e di quello offensivo. Per Sarr, sono in corso trattative tra i granata e il suo entourage nonostante il rinnovo fino al 2022 arrivato solo pochi giorni fa.