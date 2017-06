Torino, occhi in casa Napoli: Zapata e Tonelli nel mirino

© foto di Federico Gaetano

Il Torino guarda in casa Napoli per potenziare la rosa di Sinisa Mihajlovic. Il Mattino scrive che i granata restano sulle tracce di Duvan Zapata, attaccante colombiano reduce dal prestito biennale all’Udinese, ma non solo: perché i piemontesi sono sempre interessati a Lorenzo Tonelli, difensore ex Empoli che ha trovato poco spazio nel primo anno all’ombra del Vesuvio.