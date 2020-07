Torino, occhi puntati su Limnios del PAOK Salonicco

vedi letture

Spunta un nome nuovo per il Torino. La formazione granata è a caccia di profilo in vista della prossima stagione per cercare di aumentare il tasso tecnico e cancellare il campionato negativo che sta per concludersi. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club del presidente Cairo avrebbe messo nel mirino l’esterno d’attacco del PAOK Salonicco Dimistrios Limnios.