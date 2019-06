Torino, occhi su Laxalt: il Milan pensa allo scambio con Bonifazi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è la pista Diego Laxalt per il Torino, che allo stesso tempo prova a superare l'agguerrita concorrenza per arrivare a Mario Rui del Napoli. Per l'uruguaiano ex Genoa, il Milan pensa a uno scambio con Kevin Bonifazi, reduce dalla buona parentesi alla SPAL. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport.