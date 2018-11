Torino, occhi sul centrocampista classe 1999 Bajrani del Grasshoppers

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino pensa a Nedim Bajrami per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Lastampa.it il club granata si è messo sulle tracce del classe 1999 del Grasshoppers per rinforzare la rosa di Mazzarri, calciatore di chiare origini albanesi ma dotato del doppio passaporto, sul quale già in estate il direttore sportivo Gianluca Petrachi aveva chiesto informazioni. Bajrami, già autore di 2 gol in 15 presenze nella Super League, è un centrocampista centrale dotato di buona visione di gioco e di fantasia, potendo giocare anche come trequartista. È anche nel giro dell’Under 21 svizzera con cui per ora ha raccolto 5 presenze.