Torino, occhi sul gioiellino del PSG Adli. Petrachi contatta i francesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino guarda al futuro ed è pronto a scommettere su un giovanissimo centrocampista dal futuro assicurato come Yacine Adli (18), gioiellino del PSG che in patria paragonano a Rabiot (forse anche per la somiglianza a livello fisico, ndr). Stando a Tuttosport Petrachi ha aperto un tavolo di confronto coi parigini per provare a portare il giovane alla corte di Mazzarri. ( Leggi qui le caratteristiche del giovane francese, analizzate da TMW).