Torino, occhi sulla mediana: prioritario accontentare Giampaolo

La ricerca di un regista sarà primaria per il mercato del Torino in vista di gennaio. In questo senso, al di là delle caratteristiche degli interpreti, in casa granata si lavorerà per accontentare Giampaolo. Ovvio che il primo nome sulla lista sia quello di Torreira, inseguito a più riprese in estate ed ora in rotta di collisione con Simeone a Madrid: potrebbe tornare nel mirino di Vagnati ammesso che ne sia mai uscito.

Interessanti anche le valutazioni rispetto al destino di Lobotka, arrivato lo scorso anno a Napoli e mai riuscito ad affermarsi con la qualità che sarebbe stato lecito attendersi visto il suo background al Celta: potrebbe diventare un obiettivo granata. E poi gli esuberi di casa Inter, partendo da Nainggolan sino ad arrivare a Vecino. Insomma idee di mercato che potrebbero tornare attuali e particolarmente calde nel giro di pochi giorni.