© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino è ancora alla ricerca del vice di Salvatore Sirigu. I granata, scrive Tuttosport, hanno chiesto il prestito di Marco Sportiello all'Atalanta, che però dal canto suo vuole 6 milioni per lasciarlo andare. Rimane forte la candidatura di Alberto Paleari, anche se il Cittadella non chiede poco per liberare il suo titolare. Rimane decisamente più sullo sfondo invece il 33enne Emiliano Viviano dello Sporting.