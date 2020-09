Torino, offerta per prendere Ferrari ma il Sassuolo chiede 12 milioni di euro

Il Torino ha presentato una prima offerta ufficiale per Gianmarco Ferrari, difensore centrale del Sassuolo. La trattativa è avviata anche se i neroverdi chiedono non meno di 12 milioni per lasciar partire il giocatore. De Zerbi lo considera un punto fermo e il ragazzo non ha mai espresso la volontà di andarsene. Ecco perché, per i granata, si tratta comunque di una trattativa molto complicata. A riportarlo è Tuttosport.