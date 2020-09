Torino, offerte rifiutate e strategie in evoluzione

Un approccio rifiutato assieme alle proposte fatte recapitare al Sassuolo, ed il Torino torna con forza sull’obiettivo che prima di ogni altro aveva individuato come quello principale per la propria retroguardia. Andersen e Giampaolo hanno già lavorato insieme, e con risultati più che fruttuosi, ai tempi della Sampdoria. Ora la volontà di riprovarci anche dopo avere memorizzato l’impossibilità di raggiungere quel Ferrari che rappresentava la prima grande alternativa per i granata. Intanto, anche Vagnati tiene duro rispetto alle proposte dalla Premier League per il gioiello Bremer: Everton prima, e soprattutto Fulham poi, ci hanno provato con forza senza portare a casa il brasiliano. In attesa di nuovi sviluppi.