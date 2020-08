Torino, offerto Tiquinho Soares: il Porto chiede 15 milioni, si tratta

Il Torino tratta per Francisco das Chagas Soares dos Santos, o più semplicemente Tiquinho Soares. Come si legge sulle colonne di Tuttosport il brasiliano del Porto è stato proposto al Torino ed ai granata il giocatore piace. La richiesta del Porto è di 15 milioni di euro: con il contratto in scadenza nel 2021 è impossibile chiedere i 40 milioni della clausola rescissoria e pur di non perderlo a zero, il club portoghese è pronto a trattare.