© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Previsto per oggi un incontro tra Torino e SPAL per parlare del futuro di Kevin Bonifazi. Oggi scade il termine ultimo per il pagamento del diritto di riscatto che da accordi è fissato in 10 milioni di euro. Cairo però è già pronto a pagare il controriscatto da 11 milioni, che dunque "premierebbe" i ferraresi con un solo milione. Una situazione che Vagnati vorrebbe evitare ma che in realtà sembra la più plausibile visto che il numero uno granata sa che l'attuale valore del difensore è già più alto (almeno 15 milioni) e che dunque investire quel milione potrebbe presto rendere una buona plusvalenza nelle casse toriniste. L'incontro sarà determinante per trovare un accordo, anche se, come detto, il destino del difensore pare quello di rientrare alla base, magari per ripartire subito per altri lidi. A riportarlo è Tuttosport.