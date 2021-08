Torino, oggi si prova a chiudere per Messias: vertice decisivo con il Crotone a Milano

vedi letture

E' atteso per oggi a Milano, dove ieri è sbarcata la dirigenza del Crotone, il vertice decisivo per il passaggio di Junior Messias al Torino. I granata restano in pole su Milan, Sassuolo e Fiorentina e oggi - si legge su La Gazzetta dello Sport - proveranno con decisione a chiudere l'operazione che rappresenta una priorità per il direttore sportivo Davide Vagnati, sulle tracce del trequartista brasiliano dal mese di giugno.