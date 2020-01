Torino, oggi summit col Genoa per Parigini. Nell'affare anche due giovani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi è in programma un summit tra Torino e Genoa per Vittorio Parigini. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le parti proveranno a chiudere il trasferimento dell'attaccante classe '96 in Liguria inserendo magari nell'operazione un paio di giovani della Primavera, destinati a fare il percorso inverso. Il giocatore, come raccontatovi nei giorni scorsi da TMW , ha già dato il suo benestare.