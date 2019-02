Torino, Ola Aina adesso fa pure gol. Un altro motivo per riscattarlo subito

Torino-Udinese 1-0 (31' Ola Aina)

Prima gioia italiana per Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina, più semplicemente conosciuto come Ola Aina. È stato infatti proprio il laterale nigeriano a decidere la gara di questo pomeriggio tra Torino e Udinese, segnando il suo primo gol in Serie A con un puntuale taglio in area e successivo colpo di testa sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Ansaldi.

Ormai padrone della fascia destra granata, ma utilizzabile all'occorrenza anche sull'altra corsia, il ragazzone nato a Londra nel '96 è stato sicuramente una delle rivelazioni di tutto il nostro campionato (22 presenze, un gol e un assist finora). Esplosivo fisicamente, forte a livello tecnico e prezioso in entrambe le fasi di gioco. Tanto da convincere il Toro a riscattarlo anzitempo dal Chelsea, non certo una Academy qualunque.

Arrivato in Italia in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, Ola Aina sembra così avere già la maglia granata cucita addosso per - almeno - un'altra stagione. Cairo e Petrachi non hanno dubbi: sono pronti circa dieci milioni di euro per rilevare a titolo definitivo il suo cartellino prima di giugno. E il gol di oggi, miglior biglietto di visita per la sua potenza e rapidità, spiega per l'ennesima volta il perché.