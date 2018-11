Torino, Ola Aina esulta: "Finalmente raccogliamo punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino granata Ola Aina ha commentato ai microfoni di Torino Channel la vittoria ottenuta oggi sul campo di Marassi: "Abbiamo preparato magnificamente la partita e il risultato è stato magnifico. Sto lavorando molto per migliorare in fase offensiva, ho sfiorato diverse volte il gol ma non è questo l'importante. Quello che conta è la prestazione di squadra. Ora pensiamo subito al prossimo match contro il Parma: nel nostro percorso di crescita dobbiamo continuare a volare basso e continuare a giocare come stiamo facendo già nelle ultime partite. Oggi finalmente abbiamo raccolto i punti che ci servivano".