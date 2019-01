Torino, Ola Aina val bene 10 milioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Ola Aina, dopo un intero girone e la prima gara di campionato nel 2019, ha convinto tutti. L'esterno arrivato dal Chelsea in prestito nella scorsa estate, ha dimostrato di essere uno degli acquisti più azzeccati dell'intera Serie A e infatti, il ds Petrachi è già in contatto con i Blues per avviare le pratiche del riscatto.

FORZA E VELOCITA' - In un calcio come quello moderno dove si fa sempre più fatica a trovare un esterno difensivo di qualità, il suo innesto nel Torino di Mazzarri dà la sensazione di essere non solo buono per il presente e il prossimo futuro della squadra, ma anche per le casse di Cairo. Spendere 10 milioni di euro per un titolare in quel ruolo, è roba di poco conto in giro per l'Europa, soprattutto se si pensa che nel giro di pochi mesi il suo valore potrebbe tranquillamente raddoppiare.

DIFETTI DA CORREGGERE - Il nigeriano deve migliorare nella fase conclusiva delle azioni, mettendo a referto non solo decine di sgroppate sulla fascia, ma anche assist e gol determinanti ai fini del risultato. Contro la Roma ha fornito un paio di passaggi al centro dell'area che avrebbero meritato maggiore fortuna, ma allo stesso tempo non è stato mai capace di calciare verso la porta difesa da Olsen. Probabilmente manca solo un po' di fiducia offensiva al classe '96 nato a Londra, fiducia che deve fornirgli Mazzarri con un piano di gioco che gli permetta sempre di più di entrare nelle azioni che alla fine, cambiano il volto dei match.