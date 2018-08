Torino, Ola Aina si presenta: "Questa società crede nei giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ola Aina è un nuovo giocatore del Torino. Il difensore inglese, che vestirà la maglia numero 34, ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore granata sul sito ufficiale: "Il Torino mi seguiva da tempo, spero di fare bene; so che questa è una Società che crede nei giovani e questo è molto importante. In Italia so che potrò imparare molto, soprattutto nella capacità di stare in campo, perché la tattica e l’organizzazione di gioco sono fondamentali. Ho tanta voglia di vivere al massimo questa nuova esperienza, grazie a tutto il Toro per avermi scelto: ora tocca a me, non vedo l’ora di iniziare".