Torino, oltre a Fares si cerca il vice-Sirigu: Paleari favorito

La vittoria maturata ieri contro il Debrecen, che ha sancito il passaggio del turno nella fase di qualificazione alla prossima Europa League, ha rinnovato le ambizioni del Torino di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano adesso spera che il presidente Cairo gli faccia un paio di regali per completare la rosa e affrontare al meglio la nuova stagione: in ballo c'è sempre la trattativa con la SPAL che dovrebbe portare Fares in maglia granata e Bonifazi a guidare ancora la retroguardia di Semplici.

Vice Sirigu - Mazzarri ha chiesto anche un portiere che possa far rifiatare Salvatore Sirigu. Come riporta Tuttosport, sono due i nomi in ballottaggio: Emiliano Viviano e Alberto Paleari, con quest'ultimo favorito.