Torino, oltre al Verona su Gustafson c'è anche il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Gustafson è pronto a far ritorno in Serie A, anche se resta da definire con quale maglia. Nelle ultime - riporta Sky Sport - ore si è inserito anche il Genoa nella corsa per il futuro del centrocampista svedese classe '95. Il giocatore è di proprietà del Torino dal 2016, ma nell'ultima annata è stato protagonista della promozione dalla Serie B con la maglia dell'Hellas Verona. I gialloblù sperano di riottenere il giocatore dal Torino, ma i contatti avviati dal Genoa lasciano aperta la partita.