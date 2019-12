Torino, operazione vittoria per scacciare fantasmi e mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione tre punti da non fallire assolutamente per il Torino nell’ultima gara di campionato dell’anno contro la Spal. Il tracollo di Verona ha infatti riaperto ferite d’orgoglio che sembravano in via di guarigione, e prima della sosta è assolutamente indispensabile che venga restituito il senso di appartenenza ad una piazza blasonata oltre che ad una tifoseria insoddisfatta per quanto raccolto sino ad oggi a fronte delle prospettive che erano state descritte in estate. Il tutto in vista di gennaio, mese nel quale il Torino non dovrebbe effettuare operazioni in uscita, anche se dalla Spagna le voci che raccontano di un interesse concreto del Siviglia nei confronti di Armando Izzo si fanno sempre più insistenti. Insomma, un successo per allontanare i fantasmi e per scacciare i cattivi pensieri. In casa granata non si cerca che questo.