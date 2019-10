Torino, ora di Mazzarri si discute davvero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Forse parlare di graticola è troppo, ma la morìa di risultati a dispetto delle operazioni condotte in estate da parte del Torino, mette Walter Mazzarri al centro della discussione. Troppe le quattro sconfitte inanellate in un avvio di campionato che, se non deludente, di certo avrebbe potuto permettere ai granata di pensare decisamente più in grande allo stato attuale delle cose. Ed allora via al valzer dei nomi, complice un’insoddisfazione diffusa che coinvolge il palpabile morale dell’opinione pubblica vicina all’universo granata. La grinta di Gattuso viene vista come l’ideale per risvegliare quella scintilla che troppo spesso si assopisce e che invece dovrebbe contraddistinguere gli scatti d’orgoglio propri del blasone del Torino, mentre altri accostamenti portano a Davide Nicola come idea per un’eventuale post Mazzarri. Presto per questo tipo di discorsi, cambiare e stravolgere un lavoro impostato con cura e perizia non è nello stile della proprietà, anche se le ambizioni di Urbano Cairo erano state piuttosto eloquenti agli albori della stagione. Serve un cambio di marcia, serve il più presto possibile.