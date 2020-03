Torino, ora la classifica fa paura

Genova inguaia il Torino. Nonostante anche i granata debbano recuperare una partita di campionato, il doppio successo delle due genovesi ha aperto lo stato d’allarme per i ragazzi di Longo ed Urbano Cairo aprendo uno squarcio di classifica al quale forse nessuno aveva ancora dedicato il più oscuro dei pensieri ma che ora è tempo di prendere in considerazione. Certo, la situazione globale del movimento calcistico non aiuta, visto che non è neppure certo quando e se il campionato avrà una sua prosecuzione, di certo le priorità qualora si dovesse andare avanti devono passare dalla ricerca di una nuova filosofia rispetto a quella della gestione tecnica precedente, a un più pragmatico “punti in qualunque maniera possibile”. Per i ricami ci sarà tempo, in casa Torino è tempo di passare alle priorità ineludibili. Fare i primi punti del nuovo anno è certamente la più impellente di tutte.