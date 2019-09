Torino, ora largo alla qualità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Largo alla qualità. Deve essere questo il nuovo obiettivo di Walter Mazzarri e del suo Torino, specie dopo il passo falso casalingo contro il Lecce che ha anestetizzato l’entusiasmo del popolo granata. Non che si sognasse di lottare per la vetta, ovviamente, ma un’iniezione ulteriore di fiducia nei propri mezzi dopo l’eliminazione dall’Europa League avrebbe fornito alla truppa del tecnico di San Vincenzo il propellente utile per affacciarsi ai prossimi impegni con un morale diverso. Invece le ultime evoluzioni hanno portato a riflessioni più approfondite, specie in corrispondenza con il mercato della proprietà che ha fornito al suo allenatore il materiale necessario per cercare uno step in più dal punto di vista del gioco e della continuità dei risultati. Specie la fase avanzata entra quindi sotto la luce dei riflettori, perché la coesistenza di Belotti e Zaza è stata comprovata dai fatti e dal rendimento di entrambi nelle occasioni che hanno avuto per condividere il palcoscenico, e la qualità di Verdi sembra l’ideale per innescare le caratteristiche di entrambi. Aspetti dai quali il Torino non può e non deve cercare di prescindere.