Torino, ora Praet è una priorità granata: Vagnati si giocherà la carta Giampaolo

vedi letture

Il nuovo sogno del Torino è Dennis Praet. Il giocatore del Leicester ha già lavorato con Giampaolo alla Sampdoria e il tecnico lo accoglierebbe volentieri per completare il reparto in mediana. La trattativa è complicatissima, molto difficile per i costi di cartellino e ingaggio, ma la parola del tecnico garantisce una strada privilegiata rispetto alle concorrenti e Vagnati non mollerà fino a quando sarà possibile. A riportarlo è il Corriere di Torino.