Torino, ora Sirigu va blindato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le tante indicazioni di mercato che stanno coinvolgendo la fase corrente della sessione estiva, in casa Torino è opportuno sottolineare come ci sia un giocatore che più degli altri stia ricevendo lusinghe di alto livello. Si tratta di Salvatore Sirigu, uno dei portieri più performanti dell’ultimo campionato e per questo oggetto dell’interesse di tutte quelle squadre che un estremo difensore lo devono trovare. Per questo motivo i riferimenti alla Roma sono continui ed espliciti, anche se al momento non risultano offensive esplicite presentatesi ad Urbano Cairo. In attesa di comprendere le volontà delle squadre che lo cercano, il Torino lavorerà per cercare di blindarlo a doppio filo ad un progetto che, se vuole mantenersi ambizioso come sembra, non può fare a meno del suo caposaldo arretrato.