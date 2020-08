Torino, panoramica sui nomi in entrata

Panoramica di nomi in casa Torino in vista di una sessione di mercato di grande rilievo per il rilancio della squadra granata. Si parte dall’affare Rodriguez, in fase di chiusura dopo i molteplici incontri con il Milan che non può iscrivere minusvalenze a bilancio e deve accogliere un’offerta più alta dai granata rispetto a quanto prospettato sino a questo momento. In porta resta valido il nome di Sepe come priorità per il dopo Sirigu, mentre a centrocampo è noto l’apprezzamento di Giampaolo nei confronti di Linetty della Sampdoria oltre a quello per Lucas Biglia sempre in uscita da Casa Milan.