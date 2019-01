Torino, Parigini all'Udinese per sbloccare l'arrivo di Pereyra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittorio Parigini all'Udinese potrebbe far spazio per Roberto Pereyra al Torino. Il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola. Entrambi i club sono di proprietà della famiglia Pozzo e per questo le sinergie di mercato favorirebbero anche i rinforzi del Torino. Pereyra è il grande obiettivo di Walter Mazzarri, guadagna 1,5 milioni all'anno e costa 20 milioni. L'inserimento di Parigini nell'affare potrebbe sbloccare il tutto.