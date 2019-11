© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Vittorio Parigini resta in forte dubbio. Il giocatore è in scadenza col Torino e senza prolungamento non verrà neanche presa in considerazione l'ipotesi di prestito a gennaio. Solo in caso di un nuovo accordo si potranno prendere in considerazione l'interessamento di club come Udinese e Parma, altrimenti l'esterno offensivo sarà costretto a restare agli ordini di Mazzarri con pochissimo spazio a disposizione. A riportarlo è La Repubblica.